Femicidio en Junín: Una mujer de 32 años apareció sin vida, su agresor fue aprehendido horas mas tardes

Una mujer falleció este miércoles por la mañana en Junín, en un hecho ocurrido en una vivienda situada en calle Iberlucea 74, entre Lavalle y Belgrano.

Según la información publicada por el sitio La Verdad On Line, en primera instancia, la víctima, identificada como Mercedes Errapán de 32 años, habría sido herida de muerte por un disparo de arma de fuego. Y presentaba además signos de violencia en otras partes del cuerpo.

El hallazgo de una mujer embarazada muerta con un balazo en la cabeza sacudió este miércoles por la mañana la tranquilidad de la ciudad de Junín, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde la situación se agravó cuando se supo que un hombre se había llevado de esa vivienda a una nena de siete años, hija mayor de la víctima.

Tras conocerse el crimen, se advirtió que la hija de la mujer, de 7 años, no se encontraba en el domicilio. Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda de personas y el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la emisión de un Alerta Sofía para localizar a la menor, identificada por sus iniciales “A.G.”. Este sistema se aplica en todo el país para casos de desaparición de niños y niñas en contexto de alto riesgo.