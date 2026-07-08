El Cementerio local fue foco del robo de mas de un centenar de elementos de bovedas

Sin información oficial por parte de la Municipalidad o de Policía Comunal, se conoció sobre el medio día de este miércoles, que en el Cementerio de la ciudad de 9 de Julio se produjo un importante robo de mas de 130 floreros tanto en la planta Alta como en el sector de las bóvedas, conforme se conoció extra oficialmente.

Fue el encargado del quien detecto en la zona de planta baja el faltante de 88 floreros, por lo que inicio una recorrida de rigor y también noto que la planta alta y en bóvedas, al menos faltaban unos 42 floreros que habían sido arrancados.

Por el hecho, y al ser un órgano municipal se dio aviso a las autoridades municipales, tanto de Espacios Verdes como la sub secretaria de Seguridad y se radico la denuncia, para la correspondiente investigación.

Foto: Archivo/www.alepolvorines.com.ar