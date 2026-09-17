Se desarrollan labores de reparación en espacios públicos

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 9 de Julio, dio a conocer que se estan desarrollando tareas de bacheo en la intersección de calles Sarmiento y Av. Tomás Cosentino, donde el hormigón presentaba un importante deterioro; en tanto que paralelamente se ejecutaron reparaciones de ochavas en Edison y Compairé.

Con ello también el área de obras publicas, lleva adelante tareas de reparación y acondicionamiento de ochavas en diferentes esquinas de la ciudad.

Los trabajos continúan en avenida Mitre y Antonio Aita, donde se realizaron tareas de recuperación de este espacio urbano, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para peatones y conductores.



Estas intervenciones continuarán desarrollándose de manera paulatina en distintas esquinas de la ciudad, atendiendo sectores que requieren mantenimiento y puesta en valor.

Estas acciones forman parte del plan de mejora del espacio público que impulsa el municipio, orientado a mantener en buenas condiciones la infraestructura urbana y favorecer una ciudad más ordenada y segura.