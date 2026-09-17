Mariano Navone y la Copa Davis: “soñé con ser uno de esos jugadores”

La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis se sigue preparando para jugar ante Turquía. La serie se jugará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre en Neuquén por el Grupo Mundial I. Integra el equipo el nuevejuliense Mariano Navone, buscando un lugar entre los singlistas, ilusionado con jugar ante su público. A Mariano Navone le tocó darle el quinto punto a Argentina en calidad de visitante ante Noruega.

La expectativa para és que será su primera serie como local.

En la previa el tenista de 9 de Julio señaló “todos estamos muy contentos de jugar de local en Neuquén, seguramente será en un estadio muy ruidoso por todo el público local y ojalá que se caiga la cancha. Yo vi toda mi vida la Copa Davis en el Parque Roca y siempre soñé con alguna vez ser uno de esos jugadores y ver que el estadio explote”.

En el US Open Navone se dio el lujo de ganarle a Novak Djokovic en la primera ronda.

Sin embargo está enfocado en representar a Argentina. “Lo que pasó, pasó. El tenis da lugar a disfrutar algunas cosas, pero son las menos veces porque, por lo general, tenés partido al otro día. Lo de Djokovic obviamente fue un hito en mi carrera y de esas cosas que me voy a acordar, pero realmente ahora vino la Copa Davis”, aclaró.

Con respecto al escenario sostuvo Navone “La cancha está muy bien, la pelota, el pique y la velocidad nos gustó mucho. Obviamente jugar en un estadio así cerrado con estas condiciones se asemeja un poco a los indoor de Europa”.

El viernes será el sorteo oficial, previsto para las 11, definiendo el orden de los partidos. La serie se jugará desde el sábado a partir de las 12 con los dos primeros singles. El domingo, a partir de las 11, se disputarán el dobles y luego los dos singles, el último en caso de ser necesario.

El capitán Javier Frana no definió el equipo. Los jugadores se adaptan a las condiciones del Ruca Che. La idea es tener la mayor cantidad de alternativas disponibles.