Crecimiento de la economía y tasa de desempleo: se conocen dos datos clave para el rumbo del Gobierno

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves los datos sobre el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) y el mercado de trabajo, ambos correspondientes al segundo trimestre (abril-junio) de 2026.

Estos datos macroeconómicos resultan claves para el rumbo de la gestión libertaria. El último macro fue la inflación de agosto, la cual se desaceleró al 1,7% mensual.

Respecto al ultimo dato del PIB, el informe del INDEC arrojó una variación positiva de 2,3% interanual en el primer trimestre, al tiempo que mostró una leve mejora de 0,7% frente al cuarto trimestre de 2025.

El documento de avance del nivel de actividad indicó que las exportaciones fueron el segmento con el mayor aumento trimestre contra trimestre: fue de 9,8%.

Mientras que la industria manufacturera (-1,7%) y la administración pública (-1,4%) fueron los dos sectores de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p. p.) al PIB.

Del lado de la demanda, por detrás de las exportaciones se ubicó el crecimiento del consumo privado (2,7%), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).

En lo que respecta al mercado de trabajo, en el primer trimestre arrojó una tasa de desocupación de 7,8%, mientras que la tasa de actividad (48,6%) y de empleo (44,8%) estuvieron por encima del 40%.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) arrojó los siguientes resultados: de un total de 30,1 millones de personas en el total de la población (63,4% de la población de referencia), el 51,4% (15,5 millones) forman parte de la población inactiva, es decir, que no tienen trabajo o no lo buscan de forma activa, mientras que el 48,6% (14,6 millones) conforman la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual quiere decir que tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.

A su vez, la tasa de empleo conformó el 44,8%, equivalentes a 13,5 millones de personas que tienen al menos una ocupación, trabajando al menos una hora.

n cuanto a la tasa de desocupación, son 1,1 millones de personas las que están desocupadas, representando el 7,8%. Estas no tienen ocupación, pero sí buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

Por otro lado, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, es decir, 9,7 millones de personas; de los cuales, el 62,1% tiene descuento jubilatorio y el 37,9% no cuenta con el mismo.

Ahora, en relación con los no asalariados, el 28,2% (3,8 millones), el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% tiene patrón y el 1,1% es trabajador familiar sin remuneración.