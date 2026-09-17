Perspectiva agro climática: La primavera inicia con un vigor termico

Al comienzo de la perspectiva, los vientos del trópico soplarán con fuerza, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo el

sudeste bonaerense y el sur de Uruguay.

La Primavera Astronómica tendrá lugar el Martes 22 de Septiembre a las 21:05 Hs Hora Oficial Argentina, coincidentemente con el paso de un frente de tormenta, produciendo lluvias con una distribución muy irregular, con aportes de variada intensidad sobre el centro y el este de su extensión, pero dejando a gran parte del oeste con registros escasos a nulos.

Junto con el frente arribarán los vientos polares, causando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales y localizadas sobre el oeste y con focos de heladas generales sobre el sudeste de la Región Pampeana y el Uruguay, pero llegando con poca energía hasta el norte.