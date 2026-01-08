Se cumplen 15 años de la desaparición del helicóptero naranja y su piloto

Se cumplieron 15 años de uno de los misterios más profundos ocurridos en la provincia de Buenos Aires: la desaparición del piloto Alejandro Ferzola y del helicóptero naranja de la ANSV, un hecho que conmocionó al ámbito aeronáutico y a los operativos de seguridad vial durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli.

El 3 de enero de 2011, Ferzola abordó un helicóptero Robinson R44, de color naranja, contratado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para cumplir tareas de control y prevención en el marco del Operativo Sol. La aeronave despegó desde Brandsen, en territorio bonaerense, con destino a la Costa Atlántica. Nunca llegó.

Desde ese momento, no se volvió a tener noticias ni del piloto ni del helicóptero. Ferzola tenía 51 años, era un profesional con experiencia y conocía en detalle los protocolos de seguridad. Su desaparición generó un fuerte impacto, no solo por el contexto en el que ocurrió, sino también por la magnitud del operativo que se puso en marcha para encontrarlo.

La búsqueda fue extensa e inédita. Participaron 18 aeronaves y se rastrearon cerca de 9.000 kilómetros, con operativos que se extendieron desde Brandsen hasta zonas de la Costa como Santa Teresita y Pinamar. También se realizaron rastrillajes terrestres y cotejos de ADN con cuerpos hallados en distintas áreas, aunque todos los resultados fueron negativos.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°5 de La Plata, quien en 2012 resolvió archivar la investigación ante la falta de pruebas concluyentes que permitieran avanzar en una hipótesis firme sobre lo ocurrido.

Alejandro Ferzola dejó a su esposa Estela y a sus hijos Andrés y César. A 15 años del hecho, su familia sigue esperando respuestas. El caso del piloto y del helicóptero naranja de la ANSV permanece como uno de los enigmas más inquietantes de la historia reciente de la provincia de Buenos Aires.

