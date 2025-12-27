Se cortó un dedo, lo tiró al mar como ofrenda y terminó en la comisaría por atacar a la Policía con un cuchillo

Una vecina conocida como «la mujer de los cuchillos» fue demorada por la Policía en la localidad de Mar de las Pampas luego de amenazar a un grupo de agentes con un cuchillo de 45 centímetros.

La mujer, cuya identidad se preserva por las pericias psiquiátricas en curso, días atrás se cortó un dedo y lo tiró al mar en un frasco en el marco de un rito Umbanda. Luego fue vista por vecinos con la mano vendada, gritando frases incoherentes y realizando movimientos extraños. Al pedir a las fuerzas de seguridad que se acerquen a asistirla, la mujer reaccionó violentamente y atacó a los uniformados, que solo pudieron disuadirla con disparos sobre la arena.

Los ocho cuchillos

La inestabilidad psíquica de la mujer quedó confirmada durante la requisa que le hicieron los agentes, ya que además de la cuchilla con los que la atacó le incautaron otros siete cuchillos de diferentes tamaños que llevaba ocultos entre sus pertenencias.

Al ser trasladada a la Comisaría Tercera de Mar de las Pampas, la mujer ya figuraba como imputada en una causa por “robo y amenazas”, iniciada apenas un día antes del ataque.