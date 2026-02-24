Se continua con el curso de robotico para niños y adolescentes

Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informaron que se continua con el Curso Básico de Programación y Robótica destinado a niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, una propuesta que recibió un buen numero de inscriptos, y que según el área municipal, ya muestra sus primeros resultados positivos.

Segun una gacetilla del Municipio, desde el inicio de las clases, los participantes se muestran comprometidos, curiosos y motivados, disfrutando de cada instancia de aprendizaje y del trabajo en equipo. La propuesta se desarrolla con dos grupos: uno en el turno mañana, a las 9 horas, y otro en el turno tarde, a las 18 horas. El curso está organizado en ocho encuentros de tres horas cada uno, donde los alumnos transitan un recorrido introductorio por contenidos clave vinculados a la tecnología y la innovación.

Durante la capacitacion se abordan nociones de robótica y programación, pensamiento lógico y algorítmico, programación visual mediante Scratch, robótica con kits educativos y programación con Ardublock. El proceso culminará con la realización de un proyecto final, instancia en la que podrán aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos, potenciando su creatividad y capacidad de resolución de problemas.

Esta iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Municipio para promover el acceso temprano a habilidades tecnológicas, fomentando el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y el desarrollo de nuevas competencias en niños y adolescentes del distrito, preparándolos para los desafíos del futuro.