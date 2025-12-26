Se conocen los motivos del corte de energía eléctrica del jueves 25 y como esta el sistema actualmente

La Cooperativa informa que en la mañana de ayer jueves 25 de diciembre, alrededor de las 7:00 hs, se produjo un desperfecto en el alimentador N°7 de media tensión, lo que ocasionó interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad.

Tras los primeros recorridos de guardia, se determinó que la falla no se encontraba en la red aérea, sino en un tramo subterráneo de media tensión, ubicado en la intersección de Frondizi y Río Negro, el cual permanece actualmente fuera de servicio.

Gracias a que el sistema de distribución opera de manera anillada, se realizaron tareas de reconfiguración de la red para restablecer el suministro desde otros alimentadores.

Sin embargo, debido a las altas demandas de consumo propias de días festivos y temperaturas elevadas, se registraron nuevas interrupciones momentáneas provocadas por exceso de carga, no por fallas adicionales.

Actualmente, el sistema se encuentra operando en una configuración provisoria, considerada de emergencia desde el punto de vista técnico, pero que permite garantizar el suministro mientras se trabaja en la solución

definitiva.

Está previsto que el domingo por la mañana, aprovechando un menor nivel de consumo, se realice el reemplazo del tramo subterráneo afectado por una línea aérea, lo que permitirá normalizar el funcionamiento del

alimentador.

Cabe señalar que el desperfecto también ocasionó daños en un interruptor del tablero de distribución, cuya reparación está siendo evaluada por personal técnico especializado proveniente de la ciudad de Luján.

Recomendaciones del uso eléctrico ante las altas temperaturas

Desde la Cooperativa se recuerda que, ante las altas temperaturas previstas para los próximos días, es fundamental realizar un uso responsable y racional de la energía, especialmente en horarios de mayor demanda, a fin

de evitar nuevas sobrecargas en el sistema. Asimismo, se mantendrán guardias reforzadas y se continuará en contacto con empresas y grandes usuarios para coordinar acciones preventivas durante la próxima ola de calor.