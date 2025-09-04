Se conocen aspectos de la reunión entre Sociedad Rural de 9 de Julio, productores y el Ministro de Desarrollo Agrario

Este ultimo miércoles 3 miembros de Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio, el presidente de Carbap junto a productores rurales del distrito, y representante del círculo de ingenieros agrónomos de 9 de julio, participaron de una reunión dada en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, funcionarios de su cartera, también asistió la señora Intendente Municipal, María José Gentile y funcionarios de su gabinete, la oficina de Hidráulica, con asiento en 9 de Julio, y la dirección de vialidad provincial, con el objetivo de dar un abordaje de la crítica situación hídrica que se sufre en el distrito, amenazando esto la próxima siembra de cultivos de verano, al igual que las producciones de producción de leche, ganadería, porcina entre otras, informaron desde Sociedad Rural de 9 de Julio.

Se acordó que la semana que viene, se trabaje de manera coordinada con los equipos técnicos del ministerio, hidráulica, vialidad, el municipio y todas las instituciones gremiales que se encuentran representadas en 9 de Julio, para que, con el compromiso del ministro de aportar lo necesario, se busquen posibles soluciones.

En ese marco, Sociedad Rural hizo entrega de una nota al señor ministro, que acompaña este informe, dio a conocer la entidad rural de 9 de Julio

Cabe destacar que hicimos hincapié en que no entendíamos porque se realizaban dos reuniones a la vez con los mismos temas, siendo que la problemática abarca a todo el partido de 9 de Julio.