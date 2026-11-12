Se conoce las fechas y sede del Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis
La Liga Nuevejuliense de Tenis llevará adelante su torneo Máster, instancia que reunirá a los ocho mejores jugadores clasificados de cada categoría para definir a los campeones de la temporada.
La competencia se desarrollará en cuatro jornadas, distribuidas entre los clubes San Martín y Atlético 9 de Julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:
-Sábado 14 de noviembre: cuartos de final – Club San Martín.
-Domingo 15 de noviembre: cuartos de final – Club Atlético 9 de Julio.
-Sábado 21 de noviembre: semifinales – Club Atlético 9 de Julio
-Domingo 22 noviembre: finales – Club San Martín.
Todas las jornadas comenzarán alrededor de las 17:00 horas.
Durante los encuentros se contará con servicio de cantina.
Desde la organización se invita a la comunidad a acompañar a los jugadores y disfrutar de las instancias decisivas de la competencia, que marcarán el cierre del calendario de la Liga Nuevejuliense de Tenis.
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