Se conoce las fechas y sede del Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

La Liga Nuevejuliense de Tenis llevará adelante su torneo Máster, instancia que reunirá a los ocho mejores jugadores clasificados de cada categoría para definir a los campeones de la temporada.

La competencia se desarrollará en cuatro jornadas, distribuidas entre los clubes San Martín y Atlético 9 de Julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

-Sábado 14 de noviembre: cuartos de final – Club San Martín.

-Domingo 15 de noviembre: cuartos de final – Club Atlético 9 de Julio.

-Sábado 21 de noviembre: semifinales – Club Atlético 9 de Julio

-Domingo 22 noviembre: finales – Club San Martín.

Todas las jornadas comenzarán alrededor de las 17:00 horas.

Durante los encuentros se contará con servicio de cantina.

Desde la organización se invita a la comunidad a acompañar a los jugadores y disfrutar de las instancias decisivas de la competencia, que marcarán el cierre del calendario de la Liga Nuevejuliense de Tenis.