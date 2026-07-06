Se conoce la nueva fecha de la Charla sobre Apicultura que se había pospuesto
La Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, invita a productores, apicultores y personas interesadas en la actividad a participar de la charla abierta sobre herramientas para el desarrollo de la cadena apícola.
Cabe destacar que el encuentro iba a desarrollarse en el mes de junio pasado pero por temas de agenda de tecnicos del Ministerio de Desarrollo agrario se debio posponer y ahora la capacitación se llevará a cabo el viernes 17 de julio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo «San Cayetano», ubicado en la esquina de Libertad y Salta.
Durante la jornada se abordarán temas de interés para el sector, entre ellos las buenas prácticas para el cuidado de las colmenas y la prevención de enfermedades, así como los trámites necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y productos apícolas.
La actividad es libre y gratuita, y los interesados podrán inscribirse de manera presencial o comunicándose al 610000, interno 251.
Desde la Municipalidad se invita a todos los actores vinculados a la producción apícola a participar de este espacio de capacitación e intercambio, orientado a fortalecer el desarrollo de una actividad de gran importancia para la producción local y regional.
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