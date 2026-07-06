210º aniversario: Dia de la Independencia con dos actos en el distrito

La Inspección Distrital de Educación y desde la Dirección de cultura de la Municipalidad de 9 de Julio dieron a conocer el cronograma por el 210º Aniversario del Dia de la Independencia de nuestro país y que se celebra este próximo jueves 9 de julio.

En ese marco habrá de desarrollarse dos actos, uno encabezado y bajo la organización de la Inspección Distrital, que realizara dicho acto educativo el miércoles 8 próximo, coorganizado por la Escuela Educación Técnica Secundaria Nº 1 «Otto Krause» y la Escuela de Educación Especial Nº 501, en sede del SUM de la Otto Krause, ubicado en Av. Vedia y Gral. Paz.

El encuentro será a las 13hs. y la invitación ha sido cursada para toda la comunidad educativa y la comunidad del partido de 9 de Julio.

Acto del 9 de Julio el dia jueves

Por su parte la Municipalidad de Nueve de Julio presentó de manera oficial las actividades programadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país, bajo una propuesta que conjuga la solemnidad religiosa y la celebración popular. En ese marco informaron que el dia jueves 9 de julio comenzará por la mañana y se extenderá durante toda la tarde con acceso libre para la comunidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

10:30 hs. – Tradicional Te Deum: Las actividades oficiales darán inicio por la mañana en la Iglesia Catedral, donde se llevará a cabo la ceremonia religiosa de agradecimiento y oración por la patria.

14:00 hs. – La celebración se trasladará a la Plaza Belgrano. Bajo el lema «Nuestras Raíces», el espacio público se vestirá de fiesta para recibir a grupos de danzas folclóricas y artistas invitados, quienes brindarán espectáculos musicales y de baile para disfrutar en familia.

Se invita a todos los vecinos a sumarse a los festejos patrios y celebrar juntos esta fecha tan importante para el sentimiento nacional.