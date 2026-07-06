Malvinas Argentinas: Emotivo encuentro entre un juninense y un soldado de Henderson unidos por una carta

En contacto con Grupo La Verdad, Horacio Masino declaró que “en 1982 en plena Guerra de Malvinas envié una carta a modo de aliento y apoyo a los soldados que estaban en combate, en un momento donde se realizaban este tipo de actos junto con la recolección de ropa y chocolate que eran trasladadas por el Ejército”, y continuó: “Luego de 44 años del envío de esta carta, hace unos días recibí un mensaje en el teléfono con preguntas para chequear si era yo quien había mandado la carta”.

Seguidamente, Masino manifestó que “quien se contactó conmigo fue Carlos Beneítez un veterano que actualmente vive en la localidad de Henderson, quien todavía conserva intacta la carta luego de tantos años y fue algo sumamente emocionante para mí porque reviví todos esos recuerdos”. Luego, indicó que “yo por ese entonces tenía 24 años, había hecho el Servicio Militar Obligatorio y siempre fui muy nacionalista, por lo cual toda cuestión de Malvinas es muy emocionante y este contacto telefónico fue hermoso para ambos”.

En otro tramo del reportaje, Masino hizo alusión al encuentro con el excombatiente y expuso que “coordinamos para encontrarnos en Henderson, yo tuve que viajar por un asunto familiar a Bahía Blanca y al regreso fuimos para allí y nos recibió Carlos junto con su esposa Verónica, nos dimos un abrazo fraternal y vivimos un momento realmente muy emotivo”. Al mismo tiempo, contó que “me contó que cuando recibió la carta estaba en Caleta o en Comandante Luis Piedrabuena, y me agradeció mucho por el mensaje porque fue muy importante para él sentirse contenido en ese momento”.

“Carlos me entregó la carta que guardó durante todos estos años y cuando la volví a leer al llegar a Junín reviví muchos momentos de aquel entonces, y volví a sentir cada una de las sensaciones que dejé plasmadas por escrito y es algo sin dudas muy movilizante”, aportó.

Para cerrar, Horacio Masino dijo que “tengo la intención de comunicarme con el Centro de Excombatientes de Malvinas en Junín para donar esta carta y que quede en el museo MALVAR, porque considero que es el mejor lugar donde se puede guardar y ojalá que sirva para que más personas puedan conocer sobre todas estas historias vinculadas a la guerra”.

Fuente: La Verdad On line