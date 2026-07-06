ABSA realizara trabajos programados afectarán el suministro de agua en French, Carlos Casares y Pehuajó

Aguas Bonaerenses informa que durante el próximo miércoles 8, se realizará un operativo especial para la intervención de la cañería de impulsión de 500 milímetros de diámetro en el sector de las perforaciones que aportan caudal de agua al acueducto 9 de Julio – Carlos Casares.

Las tareas prevén una duración de 20 horas, iniciando a las 00:00 horas del miércoles. Hasta su finalización estará afectado el accionar de las perforaciones, provocando falta de agua en French y baja presión general en Carlos Casares y Pehuajó.

Ante ello, se solicita a las personas usuarias afectadas anticiparse al momento de la afectación, y realizar las reservas de agua a su alcance, reservando su uso sólo para el consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.