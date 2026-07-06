Las ventas minoristas pymes cortaron 13 meses de caída impulsadas por el Mundial y el aguinaldo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) registraron en junio una mejora interanual del 0,9% y lograron cortar una serie de 13 meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, el alivio para el comercio llegó de la mano de factores puntuales, como el cobro del aguinaldo y el inicio del Mundial de fútbol, mientras que los indicadores de corto plazo siguen reflejando un consumo debilitado y un panorama de cautela entre los comerciantes.

sí surge del relevamiento mensual elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que además mostró una caída del 1,3% respecto de mayo, en la medición desestacionalizada. De esta manera, el primer semestre del año cerró con una contracción acumulada del 2,5%.

La entidad explicó que la recuperación interanual respondió a una mayor liquidez derivada del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y al movimiento comercial generado por la Copa del Mundo, factores que dinamizaron algunos rubros específicos. No obstante, advirtió que ese impulso resultó insuficiente para consolidar una tendencia de crecimiento.

«El flujo de transacciones fue altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables», señaló CAME.

Promociones bancarias

El informe describe un escenario en el que las operaciones siguen dependiendo en gran medida de las promociones bancarias, los planes de financiación en cuotas y los descuentos ofrecidos por billeteras virtuales, reflejando las dificultades del público para sostener el nivel de consumo con recursos propios.

Del lado de los comerciantes, la preocupación continúa centrada en la pérdida de rentabilidad. La actualización permanente de los costos fijos, el incremento de los gastos operativos y la mayor competencia de productos importados siguen comprimiendo los márgenes del sector.

En ese contexto, la prudencia domina las decisiones empresariales. El 59,3% de los comerciantes consultados consideró que no es un momento adecuado para realizar inversiones, mientras que apenas el 12,2% cree que el escenario resulta favorable para destinar capital. El restante 28,5% prefirió no tomar una posición definida.

Las expectativas hacia los próximos doce meses tampoco muestran un optimismo marcado. Poco más de la mitad de los empresarios (52,3%) espera que la situación permanezca sin cambios, el 37,7% proyecta una mejora y el 10% estima que las condiciones podrían empeorar.

En cuanto al presente económico de los comercios, el 50,1% aseguró que su situación se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes describieron un escenario desfavorable descendió al 43,1%, una leve mejora frente al relevamiento realizado en mayo.

Los rubros que impulsaron el repunte

El desempeño fue dispar entre las distintas actividades. Perfumería encabezó el crecimiento con una suba interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que avanzó 5,4%.

En el caso de las perfumerías, la mejora respondió en parte a una base de comparación baja, aunque el sector manifestó preocupación por el crecimiento de las compras realizadas en plataformas internacionales, que incrementan la competencia sobre los comercios locales.

Las farmacias, por su parte, registraron una mayor demanda vinculada al incremento de enfermedades respiratorias propias del invierno y a las campañas preventivas. Sin embargo, el informe advierte que los consumidores restringieron sus compras a los productos indispensables y crecieron las ventas de medicamentos genéricos como alternativa para reducir gastos. A ello se sumaron las demoras en los pagos de obras sociales, que complican la reposición de stock.

También mostraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con un crecimiento del 2,9%, y Textil e indumentaria, que avanzó 1,9%.

En alimentos, el aguinaldo y el Mundial impulsaron especialmente las ventas de bebidas, snacks y panificados, aunque los comercios señalaron que el consumidor continúa reorganizando su presupuesto, realiza compras más pequeñas, elige segundas marcas y, en muchos casos, migra hacia mayoristas o canales informales en busca de mejores precios.

En el otro extremo se ubicaron Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%), sectores que continúan afectados por la postergación del consumo de bienes considerados no esenciales.

Otro dato destacado del informe fue el avance del canal digital. Las ventas online de comercios con local físico crecieron 16,7% respecto de junio del año pasado y aumentaron 4,1% frente a mayo, consolidándose como uno de los segmentos con mejor desempeño.

Aunque el resultado de junio representa el primer dato positivo en más de un año, desde CAME entienden que todavía es prematuro hablar de una recuperación sostenida del consumo.