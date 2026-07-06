Se durmió al volante, chocó contra un surtidor y provocó el incendio del automóvil

El conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido al volante, lo que hizo que el automóvil se despistara e ingresara a gran velocidad al predio de la estación de servicio ubicada en la Gral. Paz en la ciudad de Buenos Aires.

En su recorrido, el vehículo derribó una estructura de hormigón, destruyó una isla de carga de combustible e impactó contra un Volkswagen Gol que se encontraba detenido cargando nafta. En ese automóvil viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

Como consecuencia del violento choque, el Peugeot comenzó a incendiarse en la zona del motor. La rápida intervención del personal de la estación de servicio y de los bomberos permitió controlar las llamas antes de que el fuego alcanzara los surtidores o los depósitos de combustible.

El conductor del Peugeot y los dos ocupantes del Volkswagen sufrieron politraumatismos y otras lesiones de distinta consideración. Los tres fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del accidente, aunque la principal hipótesis indica que el conductor del Peugeot se habría quedado dormido mientras circulaba por la avenida General Paz sobre la mano que se dirige hacia el Río de la Plata. .