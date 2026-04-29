Se confirmo la concesión, pero el plan de obras de la ruta nacional 5 no contempla la esperada Autovia

La Ruta Nacional 5, columna vertebral de la conectividad para toda la región, entra en una nueva etapa. Tras finalizar el proceso de licitación pública nacional e internacional, el Gobierno confirmó que el tramo que une Luján con La Pampa será gestionado por una empresa de origen mendocino bajo el sistema de peaje.

Según explicó el ingeniero civil Juan Sosa, consultor y asesor vial, los plazos administrativos están en su fase final. “Ahora queda presentar las garantías y firmar los contratos. Estimo que entre agosto y septiembre la empresa ya se hará cargo de la ruta”, señaló el especialista en diálogo con la prensa mercedina.

SIN OBRAS DE FONDO PARA LA REGIÓN

La noticia llega con un dato que genera preocupación en los usuarios locales: el contrato, con un plazo de 20 años, se centra exclusivamente en la operación y el mantenimiento preventivo. Esto significa que, al menos en esta etapa, no se prevén obras de ampliación ni la tan demandada duplicación de calzada (autovía) en los sectores que aún no cuentan con ella.

«No hay obras nuevas ni ensanches previstos. Lo que establece el contrato es un plan de repavimentación integral en distintas etapas”, precisó Sosa. El cronograma detallado es el siguiente:

Años 1 al 8: Repavimentación completa de los 560 kilómetros concesionados.

Años 8 al 16: Una segunda intervención integral sobre la traza.

Años 16 al 20: Tareas de repavimentación parcial.