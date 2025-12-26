Se confirmaron los feriados puente del 2026: habrá tres fines de semana extra largos más

A través de la Resolución 164/25, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, estableció los días no laborables con fines turísticos del año que viene. Según la norma publicada en el Boletín Oficial de hoy, en 2026 habrá tres de estas fechas que buscan fomentar el turismo interno.

La Ley 23.399 del régimen de feriados nacionales establece que por año puede haber hasta 3 días feriados o no laborables para “promover la actividad turística” y que esos días deberán coincidir con lunes o viernes.

En rigor, el Gobierno Nacional hizo lo que le propusieron entidades empresarias de Mar del Plata en septiembre de este año. Con la idea de “maximizar oportunidades” pidieron que se declare no laborable al 23 de marzo, el 10 de julio y al 7 de diciembre, cosa que finalmente pasó hoy. También habían solicitado que se declare al 11 de septiembre, único mes del año que no tiene feriados, como día no laborable, pero esto, hasta ahora, no sucedió.

Los feriados puente del 2026

Lunes 23 de marzo, para formar un fin de semana extra largo junto al 24 de marzo, Día de la Memoria.

Viernes 10 de julio, para enlazar con el 9 de julio, Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre, para extender el descanso con el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Así las cosas, en marzo, en julio y en septiembre habrá un fin de semana largo de cuatro días. Estos se suman a la Semana Santa y el Carnaval, fechas que caen entre febrero y abril, que también generan jornadas extendidas de fines de semana.