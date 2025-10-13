Se completo la 2da. fecha del Torneo de Primera A

finalmente se pudo completar la segunda fecha del Torneo de Primera A que había comenzado a jugarse el viernes 3 y sábado 4, donde San Agustín y Atlético 9 de Julio empataron en dos tantos, mientras que San Martin y French, cerraron con un empate 1 a 1.

Ante las lluvias del sábado 4, los campos de juego no quedaron en las mejores condiciones, ademas de caminos rurales para llegar a Carlos María Naon, donde el ultimo campeón tenia que recibir a El Fortín.

La fecha se completo este fin de semana, donde el viernes, por la tarde en Patricios, el local, Atlético Patricios dio la sorpresa de la fecha, ganándole a Once Tigres por 1 a 0. Mientras que en el Estadio «Antonio Crosa», Agustín Álvarez le gano por 3 a 0 a Atlético Quiroga.

En tanto que por la noche del mismo sábado, Libertad recibió a La Niña y el partido termino lo gano el equipo lagunero por 2 a 0.

Cerro la fecha este domingo 12, Atlético Naon y El Fortín en un gran partido, donde iba ganando el local cómodamente, por 2 a 0 en el primer tiempo, pero sobre final de la primera etapa, los dirigidos por Carlos Gallo supieron reaccionar en dos minutos llegaron al empate parcial de 2 a 2, resultado que finalmente quedo así.

Síntesis F2 San Agustín 2 vs. Atl. 9 de Julio 2 San Martin 1 vs. French 1 Atl. Patricios 1 vs. Once Tigres 0 Ag. Álvarez 3 vs. Atl. Quiroga 0 Libertad 2 vs. La Niña 0 Atl. Naon 2 vs. El Fortín 2

Posiciones del campeonato

Atlético Patricios – 4 pts

F.C. Libertad – 4 pts Atlético Naón – 4 pts San Martín – 4 pts Agustín Álvarez – 3 pts La Niña – 3 pts Once Tigres – 3 pts El Fortín – 1 pt (1) Atlético French – 1 pt San Agustín – 1 pt Atlético 9 de Julio – 1 pt Atlético Quiroga – 0 pts (1) (1) restan jugar el partido de la primera fecha

F3