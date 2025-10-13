Se completo la 2da. fecha del Torneo de Primera A
finalmente se pudo completar la segunda fecha del Torneo de Primera A que había comenzado a jugarse el viernes 3 y sábado 4, donde San Agustín y Atlético 9 de Julio empataron en dos tantos, mientras que San Martin y French, cerraron con un empate 1 a 1.
Ante las lluvias del sábado 4, los campos de juego no quedaron en las mejores condiciones, ademas de caminos rurales para llegar a Carlos María Naon, donde el ultimo campeón tenia que recibir a El Fortín.
La fecha se completo este fin de semana, donde el viernes, por la tarde en Patricios, el local, Atlético Patricios dio la sorpresa de la fecha, ganándole a Once Tigres por 1 a 0. Mientras que en el Estadio «Antonio Crosa», Agustín Álvarez le gano por 3 a 0 a Atlético Quiroga.
En tanto que por la noche del mismo sábado, Libertad recibió a La Niña y el partido termino lo gano el equipo lagunero por 2 a 0.
Cerro la fecha este domingo 12, Atlético Naon y El Fortín en un gran partido, donde iba ganando el local cómodamente, por 2 a 0 en el primer tiempo, pero sobre final de la primera etapa, los dirigidos por Carlos Gallo supieron reaccionar en dos minutos llegaron al empate parcial de 2 a 2, resultado que finalmente quedo así.
