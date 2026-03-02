Se cayó el puente que une las localidades de Carhué y Arroyo Venado

A través de su cuenta de Facebook, Juanita Ullan Marino publicó las imágenes que muestran cómo quedó el paso que une las localidades de Carhué (Adolfo Alsina) y Arroyo Venado (Guaminí). «Quedamos aislados», dice.

«Hoy lunes 2 de marzo, a las 10 y 30 hs, estuvimos en el puente, con gente del municipio de Guaminí y Adolfo Alsina, para que vean y tomen medidas, alternativas.

A la tarde de hoy, avisan que se cayó. Lamentablemente quedamos aislados los vecinos, se podría haber evitado, un vecino del puente, ya había alertado, sobre el estado del mismo. Esperamos pronta solución!!!», expresa en su cuenta en la red social.