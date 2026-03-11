Se anunció la ampliación de los “créditos a valor producto” para la ganadería

En la Capital Nacional de los Agronegocios, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunciaron importantes cambios en la línea de créditos a valor producto destinada al sector ganadero.

Fue en el marco del encuentro “Producir, transformar, exportar. El momento de invertir es ahora”, llevado a cabo en el Auditorio de Agronegocios CREA. Allí participaron el titular de la cartera productiva, Sergio Iraeta, el secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, y los directores del BICE: Martín Vauthier y Felipe Núñez. El presidente de la entidad financiera, Maximiliano Voss, dio detalles específicos de la iniciativa.

Éxito inicial y necesaria ampliación

La línea de “créditos en valor producto” fue inaugurada hace dos años a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep). Inicialmente, la iniciativa del BICE fue diseñada para la lechería, pero luego se extendió a otros sectores productivos, como el porcino, el agrícola y, más recientemente, el ganadero.

Este último se vio beneficiado con el anuncio durante el año pasado, con una línea que, explicaron los funcionarios, tuvo un gran éxito desde su lanzamiento. “Se agotaron todos los cupos que había disponibles. Durante el mes de enero tuvimos 1057 solicitudes de crédito”, precisó Voss.

Gracias a ello, Expoagro 2026 edición YPF Agro fue elegida para anunciar una ampliación de los cupos hacia otros eslabones ganaderos, como la recría o el engorde.

“Cuando se ordenen del todo las variables macroeconómicas, vamos a tener la posibilidad de financiar mucho mejor. Hasta que llegue ese momento, tenemos en el BICE nuevos créditos que ya se han aplicado en materia de porcinos, lácteos, soja, y ahora está relanzando para el sector ganadero”, señaló, por su parte, Iraeta.

Según explicaron los funcionarios, esta línea permite al productor pedir un monto determinado y calcularlo en kilos de novillo, lo que permite devolverlo independientemente de los cambios económicos que se sucedan.

En lo que se refiere a las características del crédito, el presidente del BICE explicó que el tope es de 800 millones de pesos por productor, y que, como la cuota se calcula en kilos de novillo, el valor se mantendrá hasta el final del financiamiento.

“Vamos a un nuevo esquema, no sólo de ampliación de stock, sino también de la incorporación de más kilos por hectárea”, describió Voss, y remarcó que “esta línea tiene mora cero desde que se lanzó, es decir, que no hay pérdida alguna y evidentemente es un bien preciado por los tomadores de crédito”.

Dentro de la muestra, la Secretaría de Agricultura del ministerio de Economía también recibirá al público general y atenderá a las demandas y sugerencias de los productores en el stand del Senasa.

“Esta vez es diferente”

Durante la charla abierta “Producir, transformar, exportar. El momento de invertir es ahora”, Federico Furiase, secretario de Finanzas de la Nación, puso el acento en las razones que darían sustento a la actual estabilidad macroeconómica nacional.

“Esta vez es diferente porque hay una estabilización macroeconómica que se dio por decisión del presidente (Javier Milei) y el equipo económico y que no fue impuesta por el mercado. Además, tuvo un apoyo social reflejado en las elecciones de octubre, y un apoyo político en el Congreso para implementar reformas estructurales que impulsarán aún más el crecimiento por la vía de la inversión y las exportaciones”, afirmó Furiase.

En la misma línea, el funcionario destacó que, para el sector agropecuario, “este es un año especial para invertir, sin brecha cambiaria, con bajas en las retenciones, precios de los commodities en buen nivel y estabilidad macro”. También valoró la aprobación de reformas estructurales, como la nueva Ley de Modernización Laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

Por último, respecto a la influencia del contexto internacional, el funcionario planteó que “lo mejor que hay para cualquier shock externo es tener una macro sana, superávit fiscal, un Banco Central recapitalizado y un orden monetario”.