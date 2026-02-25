Scania Argentina llega a Expoagro con la potencia de un nuevo motor super 11 litros

Scania estará presente una vez más en Expoagro, el evento agroindustrial a cielo abierto más importante del país, donde exhibirá su portafolio de soluciones para el sector y pondrá el foco en el lanzamiento del nuevo motor de 11 litros de la plataforma Super, una incorporación clave que amplía su oferta de trenes motrices y marca el ingreso a un nuevo segmento.

Durante la exposición, la compañía contará con un stand en el que presentará camiones y soluciones orientadas a aplicaciones agroindustriales, un vehículo Green Efficiency propulsado a gas con mochila —que permite ampliar la autonomía— y motores destinados tanto a la generación de energía como al funcionamiento de maquinaria agrícola. Además, dará a conocer su oferta integral de servicios y las alternativas de financiación disponibles a través de Scania Credit Argentina.

El principal hito de esta edición será la presentación del nuevo motor Super de 11 litros, diseñado para operadores que priorizan eficiencia, flexibilidad y confiabilidad, especialmente en aplicaciones sensibles al peso. Basado en el ADN de la plataforma Super, este nuevo motor comparte el 85 % de sus componentes con el motor de 13 litros, manteniendo los estándares de durabilidad, precisión y rendimiento a largo plazo característicos de la marca.

“El sector agropecuario es un aliado histórico para Scania en la Argentina. Estar presentes en Expoagro nos permite seguir fortaleciendo ese vínculo, escuchando a los clientes y acompañando su evolución con soluciones pensadas para operar mejor hoy y prepararse para lo que viene”, sintetizó Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina.

Con esta propuesta, Scania refuerza su posicionamiento como socio integral para un transporte más sustentable, con una oferta que combina continuidad, innovación y evolución, acompañando las necesidades del agro con soluciones cada vez más eficientes y confiables.