Sazon: Durante hoy sabado y mañana domingo, se desarrolla el encuentro que busca identificar a los nuevejulienses

Durante la jornada de este sabado 11 y mañana domingo 12 habra de realizarse un encuentro mas de Sazon, la propuesta cultural que impulsa la Municipalidad de 9 de Julio, con la cual busca que se convierta en la fiesta insginia del distrito.

Se trata de la tercera edicion y tiene un fuerte foco como feria gastronómica, al menos asi quedo plasmado en sus dos ediciones anteriores.

La propuesta se desarrollará hoy sábado desde 13:00 a 00:00, y el domingo 12, de 12:00 a 22:00, ofreciendo dos jornadas pensadas para el disfrute de toda la familia, con una amplia variedad de sabores, espectáculos y actividades.

UNA FIESTA DE SABORES Y ENCUENTRO

“Sazón” propone un gran paseo gastronómico que reunirá a emprendedores, elaboradores, comercios e instituciones locales, quienes ofrecerán una diversa propuesta culinaria con identidad propia.

El evento nació con el objetivo de visibilizar a los productores locales y generar un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes, promoviendo el intercambio cultural y el desarrollo del sector gastronómico del distrito.

Además de la oferta gastronómica, habrá espacios recreativos, participación de artesanos y propuestas culturales para todas las edades, consolidando un ambiente ideal para disfrutar en comunidad.

SHOWS EN VIVO DURANTE LAS DOS JORNADAS

La Dirección de Cultura confirmó una nutrida grilla artística con fuerte presencia de talentos locales y regionales.

El sábado, desde las 19 horas, se presentarán Orquesta 9 de Julio, Alma Pampa, La Clave Cumbiera y Super Caravana, recorriendo distintos estilos musicales.

En tanto, el domingo, a partir de las 17 horas, subirán al escenario la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y La Mily Folclore, completando un fin de semana con música en vivo y propuestas para todos los gustos.

CORTES DE TRÁNSITO EN LA ZONA CÉNTRICA

Con motivo de la realización del festival, se implementarán cortes y desvíos de tránsito en el sector céntrico de la ciudad para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento.

Desde hoy viernes a las 17:30 horas y hasta el domingo a las 22:00, permanecerá cortada la avenida Mitre entre Robbio y Hipólito Yrigoyen, quedando estas últimas habilitadas para la circulación.

Se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y prever vías alternativas para evitar inconvenientes.