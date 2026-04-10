Sazón 2026: Se conoce la grilla de espectáculos y se realiza un corte de transito en la zona céntrica

La Municipalidad de 9 de Julio informó que, con motivo de la realización del festival “Sazón”, se implementarán cortes y desvíos de tránsito en el sector céntrico de la ciudad, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de vecinos y asistentes.

Hoy viernes se registrará un corte en calle Libertad entre avenidas San Martín y Mitre, en el horario de 8 a 13 horas. Posteriormente, a partir de las 17:30 horas, se retomarán las restricciones

en este sector.

Asimismo, desde el viernes a las 17:30 horas y hasta la finalización del evento el día domingo a las 22 horas, se dispondrá el corte de avenida Mitre desde Robbio hasta Hipólito Yrigoyen, permaneciendo ambas arterias habilitadas para la circulación.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y prever vías alternativas, a fin de evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento.

Grilla de espectáculos

En este marco, el día sábado 11 de abril, con inicio a las 19 horas, se presentarán la Orquesta 9 de Julio, Alma Pampa, La Clave Cumbiera y Super Caravana, conformando una grilla variada que recorrerá distintos estilos musicales.

En tanto, el domingo 12 de abril, desde las 17 horas, subirán al escenario la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y La Mily Folclore, completando así dos jornadas con fuerte protagonismo de artistas locales y regionales.

“Sazón” se desarrollará durante el sábado de 13 a 00 horas y el domingo de 12 a 22 horas, ofreciendo una amplia variedad de propuestas gastronómicas con identidad local, además de la participación de artesanos y espacios recreativos pensados para toda la comunidad.

La iniciativa tiene como objetivo principal promover el desarrollo de los emprendedores gastronómicos del distrito, generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, y fortalecer la identidad cultural y productiva de Nueve de Julio.