Sarampión: Desde la Secretaria de Salud, recomiendan tener en cuenta aspectos

La secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio da a conocer una serie de recomendaciones importantes a tener en cuenta ante el avance de un brote de sarampión, enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad, pero posee una mayor influencia en menores de 5 años, que se convierten en un factor de riesgo.

Si bien en 9 de Julio no se han presentado casos, es importante recordar que, al tratarse de un virus que no tiene un tratamiento específico, se deben imponer medidas de sostén, entre las cuales la más importante es la vacunación.

El Calendario Nacional de Vacunación determina el suministro de dosis contra el sarampión al año y a los 5 años. La vacuna correspondiente es la denominada “triple viral”; con lo que si los menores tienen el calendario de vacunación al día están protegidos.

Es primordial recordar además que la infección produce una fiebre alta, puede provocar exantemas y complicaciones respiratorias que pueden derivar en neumonía, convulsiones o encefalitis, considerados síntomas graves.

Por otra parte, las personas adultas deben tener aplicadas dos dosis de la vacuna (quienes nacieron antes de 1965 no necesitan tener otra vacunación), aunque ante cualquier duda con el calendario de vacunación siempre es importante consultar con el médico de cabecera.