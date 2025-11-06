Santiago Hardie, ante el desastre hídrico: «Venimos a colaborar con las autoridades locales»

Podría decirse que la ayuda de Nación empezó a llegar. Al menos los funcionarios llegaron, y fue Santiago Hardie, Director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), quien acompañado por funcionarios de Vialidad Nacional y Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cristian Pafundi, entre otros, donde escucho y expuso los primeros lineamientos que el gobierno nacional quiere volcar en la región que sufre un desastre hídrico que viene dándose desde febrero ultimo, y que segun datos relevados por CARBAP, hay unas 5 millones de hectáreas anegadas por inundación.

En dialogo con El Regional Digital, Santiago Hardie, puntualizo «nosotros lo que queremos es colaborar con las autoridades locales. Sabemos la necesidad, y lo que está pasando tanto en 9 de Julio como Carlos Casares, Bragado y General Viamonte.

Según el titular de la AFE, la decisión del gobierno nacional, y de la ministra Patricia Bullrich, y de Jefe de Gabinete, es colaborar, remarco.