Sanidad ganadera: “Si no tomamos una solución la garrapata va a llegar al Obelisco”

La garrapata genera gran preocupación en la Provincia de Entre Ríos, por el avance que se ha dado en los departamentos de La Paz, Feliciano, Federal y Federación.

“Debemos tomar el toro por las astas y avanzar en un trabajo en el que estén todas las partes, los productores, las Fundaciones y el Senasa”, sostuvo Nicasio Tito, presidente de la Federaciones de Asociaciones Rurales de Entre Ríos FAREER, en diálogo con Valor Agro Radio por LT 7 Radio Provincia de Corrientes.

Tito mantuvo una reunión por este tema con la nueva presidente del Senasa, Beatriz Giraudo, quien fue designada recientemente en sustitución del renunciante Pablo Cortese.

El planteo desde Entre Ríos es que “nos den el poder de policía a nosotros y se lo plantee a la presidente de Senasa”, afirmó Tito.

El dirigente fue más allá y señaló que “Eso es una cuestión nacional, pero que nos den la jurisdicción a nosotros. Lo hablé con el propio gobernador -de Entre Ríos, Rogelio Frigerio- sobre este tema y avanzamos hace un par de meses amén, de los trabajos que se vienen haciendo de charlas”.

En esa línea, Tito propuso “avanzar con algo concreto como es un crédito para la construcción de baños de vaca para los productores, para avanzar sobre este flagelo que realmente es terrible para los productores, no solo, no por la garrapata, sino por las enfermedades que le vienen y la mortandad luego de los animales”. “Las situaciones son muy críticas, lo que es por ejemplo el departamento Feliciano, la muerte de animales en casi todos los campos y los arrendamientos de campos que oscilaban en tres kilos, cuatro kilos de novillo, hoy no te pagan ni un kilo porque tenés que deshacerte de la vaca y a su vez vender el campo porque es improductivo”, añadió.

“Para la agricultura no sirve, solo para la ganadería, y para la ganadería no te sirve ni te lo arriendas porque está lleno de garrapata. Por lo cual, es una situación de catástrofe”, sentenció.

“Si no tomamos la conciencia de esta situación, la garrapata va a llegar al obelisco, como solemos decir en Buenos Aires en algunas reuniones que he tenido, sino que tenemos que tomar una medida seria, contundente, donde involucrar a las Provincia Entre Ríos y Corrientes”, completó.

Fuente Valor Agro