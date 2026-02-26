San Nicolás: el robo en una escuela deja a 430 alumnos sin un plato de comida

El robo en la Escuela Primaria N° 34 “Fray Luis Beltrán” impactará de lleno en el funcionamiento del comedor del establecimiento. Como consecuencia del daño provocado en la instalación de gas, 430 alumnos no recibirán desayuno, merienda ni almuerzo durante, al menos, la primera semana de clases del Ciclo Lectivo 2026 informó El Norte de San Nicolás.

Las consecuencias del robo Después del robo de un tramo de caños de bronce ocurrido el miércoles, la empresa Litoral Gas tuvo que clausurar el servicio de la escuela del barrio 9 de Julio. La reconexión del servicio se realizará una vez que el dispositivo sea reparado y se completen los trámites administrativos correspondientes, un proceso que demandará unos 10 días.

Cabe recordar que las clases comienzan el lunes 2 de marzo por lo que durante los primeros días no contarán con el comedor escolar 340 alumnos de primaria y 90 del jardín de infantes.DIB