San Martín: mató a su vecina, escapó y la atraparon en un hospital donde había dado una identidad falsa

Tras pasar siete meses prófuga, la Policía Bonaerense logró detener a A. N. A., una joven de 23 años acusada de asesinar a su vecina de 38 en febrero de 2025. La mujer fue localizada en el Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, donde estaba internada tras haber dado a luz, presentándose bajo el nombre falso de “Abigail Alvez”.

La detención de la joven se produjo luego de un trabajo conjunto entre la DDI de San Martín y la fiscalía, que permitió rastrear a la sospechosa hasta el hospital . Las autoridades confirmaron que la mujer había cursado un embarazo al momento del crimen , y que su ingreso al establecimiento sanitario pasó desapercibido por el personal médico debido a que utilizaba una identidad falsa.

Antecedentes

La investigación reveló además que la sospechosa contaba con antecedentes penales: había sido procesada por lesiones en 2017 según registros de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Martín.

Durante el allanamiento realizado en su domicilio, que incluyó la detención de su concubino, la Policía secuestró dos cartuchos de escopeta y una pistolera, aunque no hallaron a la acusada en ese momento, lo que prolongó su estatus de prófuga.

El concubino, de acuerdo con fuentes oficiales, había sido denunciado por amenazar con un arma de fuego a familiares de la víctima.DIB