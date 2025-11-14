San Agustín y San Martin el partido adelantado de la 6ta. fecha del futbol local
Tambien por la Primera B, a las 21hs de hoy viernes, jugan Union Dennhey que recibe a 12 de Octubre.
La Liga Nuevejuliense de Fútbol confirmó la programación de partidos del futbol local para este fin de semana.; donde hoy viernes 14 de noviembre a las 21 hs se adelantan dos partidos, uno de Primera A (San Agustín – San Martín), mientras que por la Primera B, en cancha de Once Tigres, donde hace de local, Unión Dennhey, recibe a 12 de Octubre.
El sábado se jugarán dos encuentros de Ascenso y uno de Primera A. El domingo se completará la máxima categoría de la LNF con cuatro partidos.
PROGRAMACION DEL FUTBOL LOCAL
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
PRIMERA A 6TA FECHA
21.00 hs: San Agustín – San Martín.
ASCENSO 11MA FECHA
21.00 hs: Dennehy – 12 de Octubre. Cancha de Once Tigres.
SABADO 15
PRIMERA A
16.30 hs: Patricios – Naón.
ASCENSO
16.00 hs: 18 de Octubre – Dudignac.
17.00 hs: Def de la Boca – Compañía. Cancha de El Fortín.
DOMINGO 16
PRIMERA A
16.30 hs: La Niña – El Fortín.
17.00 hs: Ag. Alvarez – French.
18.00 hs: Once Tigres – Quiroga.
20.00 hs: Libertad – 9 de Julio.
