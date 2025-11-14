San Agustín y San Martin el partido adelantado de la 6ta. fecha del futbol local

La Liga Nuevejuliense de Fútbol confirmó la programación de partidos del futbol local para este fin de semana.; donde hoy viernes 14 de noviembre a las 21 hs se adelantan dos partidos, uno de Primera A (San Agustín – San Martín), mientras que por la Primera B, en cancha de Once Tigres, donde hace de local, Unión Dennhey, recibe a 12 de Octubre.

El sábado se jugarán dos encuentros de Ascenso y uno de Primera A. El domingo se completará la máxima categoría de la LNF con cuatro partidos.

PROGRAMACION DEL FUTBOL LOCAL

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A 6TA FECHA

21.00 hs: San Agustín – San Martín.

ASCENSO 11MA FECHA

21.00 hs: Dennehy – 12 de Octubre. Cancha de Once Tigres.

SABADO 15

PRIMERA A

16.30 hs: Patricios – Naón.

ASCENSO

16.00 hs: 18 de Octubre – Dudignac.

17.00 hs: Def de la Boca – Compañía. Cancha de El Fortín.

DOMINGO 16

PRIMERA A

16.30 hs: La Niña – El Fortín.

17.00 hs: Ag. Alvarez – French.

18.00 hs: Once Tigres – Quiroga.

20.00 hs: Libertad – 9 de Julio.