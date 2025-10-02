Salvando el acceso: Vecinos de Carlos Maria Naon ponen manos a la obra colocando tubos

Desde el ultimo martes 30 en que llegaron los tubos a la localidad de Carlos Maria Naon luego de los reclamos que se vivieron el lunes 29, los mismos vecinos de Naon se pusieron manos a la obra para salvar el único camino de acceso que tienen para poder ingresar y salir del pueblo.

Se trata de la ruta provincial 70 y que sufría varios cortes por el avance del agua, esto por efecto que al no poder pasar el agua por el alcantarillado en ruta 65 y ruta 70, la misma masa de agua busco su desplazamiento por otro lugar, donde además de inundar lotes, genero varios cortes del acceso.

El martes por la tarde colocaron el primer tuvo y ayer miércoles trabajaron hasta entrado el anochecer, donde procedieron a colocar dos tubos más. En tanto que en el dia de hoy jueves colocaran el otro tubo y realizaran el terraplenado. Por ahora solo pasan vehículos menores, no así transportes, informo a El Regional Digital, Diego Campagnoni, presidente de la Sociedad de Fomento de Naon.

Campagnoni informo que al menos unos 15 vecinos, una empresa con sus máquinas y la municipalidad acarreando tierra. Ha sido un trabajo intenso, ya que además de estar paleando, armando bolsas con tierra y cemento para reforzar los alcantarillados, informo.