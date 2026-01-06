Salvaguarda china a la carne: Para Sociedad Rural Argentina no recorta la exportación, rechazaron cualquier regulación y defendió el trabajo del IPCVA

El Gobierno de la República Popular China implementó el 1º de enero pasado un nuevo esquema de regulación para las importaciones de carne vacuna. El mismo introduce cupos y aranceles diferenciales. En este contexto, el cupo asignado a la República Argentina se encuentra dentro de los parámetros de volúmenes de exportaciones hacia China, como así también se mantienen las condiciones de acceso al principal mercado importador de carne bovina del mundo.

Según información proporcionada por Cancillería, como resultado de un proceso de gestiones y negociaciones sostenidas en conjunto entre el Gobierno nacional y el sector privado argentino, se asignó a nuestro país una cuota de 511.000 toneladas, que continuará tributando el arancel vigente del 12,5%. Este cupo permitiría cubrir toda la exportación anual de Argentina al mercado chino, manteniendo una ventaja comparativa para nuestro país ya que otros países competidores verán incrementado su arancel.

Desde la Mesa de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideramos que las medidas implementadas por China representan un nuevo desafío para la competitividad del sector ganadero argentino. Y solicitamos que las mismas no terminen transformándose a futuro en restricciones a la expansión exportadora de nuestro país o afecten la rentabilidad de la cadena cárnica local.

“No estamos de acuerdo con cualquier regulación, cupos o cuotas que se coloquen en el comercio, ya que las vemos mal, como también hemos mencionado siempre que estamos en contra de las retenciones. Son todas trabas que generan distorsiones en los mercados y complicaciones comerciales”, dijo en declaraciones radiales Carlos Odriozola, coordinador de la Mesa de Carnes de la SRA.

En relación a la decisión del Gobierno de China, Odriozola comentó: “Nos han reconocido poder seguir exportando lo mismo que veníamos comercializando. El cupo asignado a la Argentina subirá un 2% en 2027 y otro 2% en 2028, y así se llegará a las 532.000 toneladas. Eso no es un achique en relación a lo que estábamos comercializando y lo vemos razonable. Y más aún cuando uno mira a los alrededores y observa que a nuestros competidores no les fue tan bien, porque Brasil sufrió un recorte en sus exportaciones de casi 400 mil toneladas y Australia casi 100.000 toneladas de recorte”.

Por último, Odriozola destacó el trabajo en conjunto que se viene realizando desde el sector privado con las áreas de Cancillería y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en defensa del comercio. “Es importante contar con una estrategia de diplomacia económica activa y coordinada con los productores a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), para la defensa de los intereses nacionales en los mercados internacionales. Der no haber sucedido así, hubiera sido muy preocupante las consecuencias en Argentina con el precio de la hacienda ante una falta de exportaciones de estas características”, concluyó.