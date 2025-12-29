Salliqueló: incendio destruyó gran parte de la planta de «Lácteos La Familia Retorto»

Una planta láctea de la localidad bonaerense de Salliquelo, sufrió este ultimo sabado un incendio que destruyó gran parte de sus instalaciones. Se trata de la fábrica «Lácteos La Familia Retorto». La noticia fue replicada por medios del oeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, donde la firma tiene fuerte presencia comercial.

El siniestro comenzó en las primeras horas de la tarde del sábado, presuntamente en un sector de almacenamiento en el que se acopiaban materiales combustibles, como plásticos y cartones. Esto provocó que el fuego se propagara con velocidad, generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros. En total trabajaron once dotaciones de bomberos: ocho pertenecientes a Salliqueló y tres de Tres Lomas.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre los operarios ni el personal de emergencia, aunque los daños materiales son cuantiosos, informaron.