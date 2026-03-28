Salarios municipales: Fuerte cuestionamiento Jubilados Municipales a la Intendente y la clase política local

Durante la sesión del Concejo Deliberante de 9 de Julio, dada el ultimo jueves 26, fue notable la presencia de un grupo de vecinas que embanderadas con una consigna de reclamo, se llevaron las miradas de los presentes en el desarrollo legislativo. Se trata de jubiladas municipales, quienes también en representación de otros jubilados del municipio local, manifestaron su preocupación por el retraso en la actualización de sus haberes.

Como vocera del grupo presente en el Concejo Deliberante, Dolores «Loli» Apraiz comento a El Regional Digital que los haberes de sus salarios permanecen congelados desde diciembre 2025 y que, en el mejor de los escenarios, recién a fines de mayo podrían llegar a percibir un incremento. La ex empleada municipal cuestiono ese ajuste, ya que el mismo quedó por debajo de la inflación, que ronda niveles similares solo hasta marzo y continúa en aumento.

Apraiz recordó que “ya pasaron cuatro meses con una situación cada vez más complicada, donde hay jubilados y pensionados que perciben ingresos mensuales de entre 250 mil y 300 mil pesos, lo que agrava su situación económica de sus ex compañeros», advirtió.

Que paso

El tratamiento del presupuesto de gastos 2026, junto a la Fiscal impositiva, fueron votadas “a las apuradas”, recordó Apraiz, donde no dejo espacio para una correcta discusión sobre el salario de los empleados municipal y no fueron claros en la pauta salarial con la que se inicio el 2026, donde no se fijo con que pauta se iniciaba el año y montos a tener en consideración en el básico del sueldo de los activos, y por ende en los jubilados. De hecho se comenzó el año con un bono2, recordó.

Esto derivó en una nueva modificación en el presupuesto con un «tratamiento sobre tabla» este ultimo jueves, porque hay que pagar los salarios», dijo y agrego, que esto viene sucediendo hace mucho tiempo, y nos perjudica, porque mientras el trabajador en actividad recibe ese falso incremento con un bono, nosotros tendremos que esperar, entre 60 y 90 días, cualquier incremento salarial, se pase al salario básico y no siga siendo un bono que durante todo el año pasado penamos, cuestionó Apraiz.

Loli Apraiz explico que lo aprobado este jueves en el Concejo Deliberante, es una actualización del mes de enero ultimo y que debía darse en octubre del 2025, por lo que en todo este tiempo el salario básico no se modifico, y lo que hubo en el medio fue un bono, y que en nuestro caso, lo vamos a percibir en un porcentaje del 8% en abril de este año. Esto quiere decir que los jubilados lo vamos a recibir a fines de mayo o en junio, advirtió.

«En síntesis, hay una política naturalizada dentro del municipio de reconocer miserables incrementos aumentos salariales a través de bonos, donde no se reconoce en la antigüedad, que no va al salario básico, y en ninguno de los derechos adquiridos por los empleados municipales, y por ende impacta en los jubilados, insistió.