Sabado y domingo, inicia el Campeoanto de Picadas en 9 de Julio

El Drag Racing 2025 pone primera y el Autódromo de 9 de Julio será el escenario del inicio oficial del campeonato de picadas en 201 metros.

La cita será el sábado 18 de octubre, desde las 13 horas, con una jornada cargada de adrenalina y potencia para los fanáticos de las motos y los autos de alta aceleración.

Categorías en competencia

Motos: Categorías de la 1 a la 8, además de Libre y Libre 2V

Autos: Categorías de la 1 a la 8

La expectativa es alta: ya hay numerosos participantes preinscriptos en ambas disciplinas, asegurando un show vibrante desde la primera largada.

Servicios y beneficios para el público

● Entrada general: $10.000

● Menores de 12 años: gratis

● Servicio de cantina a cargo del Automoto Club Nuevejuliense

● Sorteos con entrega de premios para los asistentes