Ruta Nacional 5: Sin DNI, sin licencia de conducir, ni seguro y con alcohol en sangre y manejaba un camion

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que manejaba con una cantidad insólita de irregularidades durante un operativo de rutina. Según indicaron desde el organismo, el hombre manejaba sin DNI, licencia ni seguro y su vehículo, un camión con doble acoplado, no tenía la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ni la patente delantera. Para completar el largo listado de infracciones, cuando le hicieron el control de alcoholemia, el aparato indicó un resultado positivo.

Ocurrió durante un operativo en la Ruta Nacional 5, a la altura de la localidad de Suipacha. Un video que compartió la propia ANSV muestra el momento del primer contacto entre una oficial del organismo y el camionero, quien se mostró colaborativo y reconoció las irregularidades, pero no pudo evitar que le secuestren el vehículo y le impongan una multa millonaria.

«¿Usted está manejando un camión y no tiene licencia?», se escucha preguntar a la agente, a lo que le sigue una dubitativa respuesta del conductor. «Sí, no la tengo, no la tengo, no la traje, igual no la tengo».

La oficial consulta entonces si el camionero tenía su DNI, a lo que desde la cabina del vehículo llega una nueva respuesta negativa. Entonces pide la cédula, el seguro y la verificación técnica del camión. «No sé si la tengo. Mirá, tengo todo, pero no tengo… Eso lo tengo. La licencia no, pero lo tengo todo eso. No lo tengo encima», se intenta defender, sin mucho éxito, el camionero. En ningún momento se llega a entender qué era lo que efectivamente tenía.

Finalmente, tras descender, la oficial insistió en el pedido de los papeles y el camionero terminó reconociendo las infracciones. «No lo tengo, te digo la verdad, no tengo nada encima. ¿Qué querés que haga?», se excusó, en medio de la ruta. Y, aunque el camionero pidió que le hagan la multa correspondiente, todavía faltaba un último control: el de alcoholemia.

Fue así que el hombre pasó por el test del alcoholímetro, que dejó en evidencia una nueva irregularidad: estaba manejando con 0,10 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido en la provincia de Buenos Aires es de 0.

Indignada, la oficial le reprochó al conductor el largo tendal de irregularidades que acumulaba en una sola detención. «Viene desde Mercedes, lo acabamos de parar en Suipacha y está yendo hasta Junín con una alcoholemia positiva», acusó la mujer.

Finalmente, se decidió retener el vehículo e imponerle una multa al conductor que, según indicaron desde la ANSV, podría llegar a los 5 millones de pesos.