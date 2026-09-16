Dennehy: Municipalidad trabaja en instalar una Posta Rural policial en el ex Destacamento

Desde la cartera municipal de la Subsecretaria de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, informaron que su titular Fabián Beltrán, visitó esta semana la localidad de Dennehy, junto al Secretario de vivienda y urbanismo, Arq. Martin Banchero y el Delegado Municipal, Emmanuel Bandera, para evaluar de fortalecer la seguridad urbana del lugar y avanzar en un proyecto destinado a fortalecer la presencia de

seguridad en una amplia zona rural del distrito, mencionaron en una gacetilla, donde subrayaron que evalúan como alternativas poner en valor un el ex Destacamento de Policía de la localidad, hoy totalmente abandonado, y establecer allí una Posta Rural, y desde la cual efectivos del Comando de Patrulla Rural colaborarían, ya que esta división policial no tiene injerencia en la seguridad urbana.

En el informe municipal, se asegura que la iniciativa busca mejorar la cobertura y la respuesta ante situaciones de seguridad en el ámbito rural. La misma, permitiría abarcar la zona rural de Dennehy, Naón y Patricios, además de los sectores limítrofes con los partidos de Bragado y 25 de Mayo.

Ante la consulta de El Regional Digital con una fuente de la Coordinación Regional del Comando Patrulla Rural, se informo que hay conocimiento de ello, pero ello no deja de ser una Posta Rural, aclararon ante la consulta, mucho mas que el objetivo es el medio rural como prevención del delito, subrayaron.

En cuanto al edificio donde funcionaria la Posta Rural, se conoció que los vecinos con el Municipio se ocuparían de la restauración y puesta en valor del lugar.