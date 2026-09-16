El Hockey de 9 de Julio sigue creciendo: Tres jugadoras locales integran la Selección de la AHCBA Sub 19

Se disputa desde este jueves 17 y hasta el domingo 20 en la ciudad de Resistencia, Chaco, el Torneo Argentino B Sub 19 Femenino y del que compite el Seleccionado de la Asociación de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires, en un torneo que se presenta como muy competitivo.

En ese marco el cuerpo técnico del Seleccionado de la AHCBA, convoco a tres jugadoras del hockey de 9 de Julio, como lo son, Milagros Rayu del Hockey de San Martin, mientras que Francisca Zúñiga Pírez y Camila Simonelli, del Hockey del Club Atlético 9 de Julio, son parte del seleccionado del Centro

El combinado del Centro ya partido a Resistencia, donde se enfrentaran por la Zona A, con el local, la Federación chaqueña, la Asociación Austral, La Asociación Chilena de Hockey, además de la Asociacion Pampeana.

Mientras que por la Zona B lo hacen la Asociacion de Hockey de Río Negro, del Oeste Bonaerense, del Valle de Chubut, la Asociación Correntina, y del Noroeste. Donde los dos primeros equipo de cada zona van a la semifinal, y el resto de los clasificados competirá por 5° lugar al 10° y 9° puesto

La Selección del Centro debuta el jueves a las 10 hs frente a la Federación Chilena; el viernes enfrenta a la Chaqueña (reciente campeona en Sub 16) y a la Asociación Austral; y el sábado a la Asociación Pampeana.