Ruta nacional 5: Se produjeron dos accidentes viales con vuelco de camiones en tan solo cinco kilometros

En la jornada de este jueves 10 del corriente el personal del Destacamento de Policía Vial 9 de Julio, a cargo del Of. Inspector Maximiliano Sateriano, debió intervenir en dos accidentes viales que se produjeron entre el km 289 y 295 en el distrito de 9 de Julio.

Conforme se detallo a El Regional Digital, en horas de la mañana, a la altura del km 289 un camión marca Iveco, dominio HGB 160, con acoplado y con carga de grano de maíz, se despista y el mismo acoplado produce el efecto tijera, volcando el acoplado y el camión en la zona de préstamo, sin producirse lesiones en el conductor oriundo de Chacabuco y sin interrumpir el transito vial de la ruta.

En tanto que en horas de la tarde cuando personal del Destacamento Vial conjuntamente con empleados de la empresa de Peaje, donde organizaban el transito en el lugar, en momentos en que una grúa retiraba el camión y acoplado siniestrado en la mañana, a pocos kilómetros del lugar, 295, se produjo otro despiste vial por parte de otro camión, el cual era remolcado.

De acuerdo a lo informado a El Regional Digital, por parte del Destacamento Vial 9 de Julio, un camión marca Mercedes Benz, domino AF 016 WZ, conducido por un hombre de la localidad de Guernica, quien resulto ileso, remolcaba, transporte con cisterna, Iveco, domino NYK 800, conducido, también por un hombre de la localidad de Garin.

Por motivos que se tratan de establecer el camión remolcado pierde el control del rodado, volcando sobre zona de préstamo, sin afectar el transito de la ruta, por lo que debió intervenir esta policía vial. Se esta a la espera de un remolque para retirar al rodado del lugar.

Fdo Oficial Inspector Maximiliano Sateriano- Jefe Dto Vial 9 de Julio.