Compromiso: Los 10 Km de «Los Pinos Lubricantes», fue el escenario para visibilizar la dislexia y el autismo

La reciente 2da. edicion de la Carrera 10km y 5km organizada por «Los Pinos Lubricantes» fue un muy buen escenario para vincular el deporte con la salud y las entidades que trabajan en pos de difundir condiciones que afecta la vida de personas, como aquellas que tienen dislexia o autismo.

En ese marco la empresa con mas de 20 años en el mundo de lubricantes y grasas, para la carrera dio el espacio para difundir, precisamente como conducirse y conocer la condición de estas personas, que principalmente afecta a niños y niñas.

La dislexia es una condición de lectoescritura, conto ante el publico Daniela Montalbano, mama de una hija con esta condición, y saber un poco mas de esto ayuda y mucho, resalto.

Por su parte Daniela Martina, detallo que es una condición neurobiológica del cerebro y lo que provoca es que los chicos tengan una dificultad al momento de aprender de la manera convencional, pero si uno hace las adecuaciones correspondientes, pueden aprender sin ningún problema.

En general, lo que pasa es que se subdiagnostica, no sabemos que tienen que enfrenta ello, y algunos de los puntos o tips más importantes para darnos cuenta es cuando la tarea es muy difícil de hacer, cuando las faltas de ortografía se repiten y no hay forma de mejorarlo, cuando no pueden dejar por escrito todo lo que saben, pero sí oralmente y lo más importante es prestar atención a los chicos y pedir atención, consultar con un psicopedagogo, con una persona que sepa del neurodesarrollo, el pediatra y si tienen alguna consulta que nosotras podamos evacuar, si quieren compañía, si necesitan simplemente desahogarse porque es muy difícil el camino, está 9 de Julio Dislexia, nos pueden encontrar en Instagram, como Dislexia a 9 de julio y lo más importante, siempre hacemos hincapié en los chicos porque a veces es lo más difícil atravesar la infancia, pero también porque si le damos las configuraciones de apoyo en ese momento, podemos hacer que el desarrollo sea mucho mejor, pero tengo que dejar en claro que hay también adultos con dislexia», explico Martin.

Durante la Carrera concretada el pasado domingo 6, los integrantes de Dislexia y CEA 9 de Julio difundieron folletería informativa y a los corredores les entregaban una cinta para visualizar la dislexia y autismo de las personas.

Por su parte, Sebastián Bustamante integrante de CEA 9 de Julio, informo que con motivo de hacer publica la condición de autismo en las personas el próximo 4 de octubre volverá a realizarse una nueva barrileteada. No es una idea de 9 de Julio, esto se concreta a nivel mundial, y en el pais será una barrileteada nacional. En lo local, Bustamante es el coordinador de esta acción de visualización sobre el autismo, que impacta en niños y adolescentes y tratada como enfermedad poco frecuente

Por ultimo ambas instituciones saludaron la decisión de Los Pinos Lubricantes en llevar adelante la carrera, y el darle a ellos el espacio para difundir la dislexia y el autismo