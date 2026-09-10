Municipalidad de 9 de Julio informa que los productores agropecuarios alcanzados en Emergencia y/o Desastre Agropecuario podrán solicitar la declaracion

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para todo el partido de 9 de Julio, debido a las pérdidas y afectaciones ocasionadas por las inundaciones.

La medida comprende el período entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2026.

En este marco, los productores que se encuentren alcanzados por la emergencia deberán presentarse para tramitar el correspondiente certificado.

El plazo para realizar el trámite es de 10 días hábiles a partir del 8 de septiembre, fecha de publicación de la medida.

La declaración contempla distintos beneficios para los establecimientos afectados, entre ellos la exención del Impuesto Inmobiliario Rural, de acuerdo con el porcentaje de afectación de cada explotación, además de beneficios crediticios cuya instrumentación estará a cargo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Los productores que necesiten realizar consultas o recibir asesoramiento sobre el trámite pueden comunicarse con la Secretaría de Producción, llamando al 610000, internos 147, 203 o 266.

La medida alcanza a quienes tengan a la actividad agropecuaria como principal fuente de producción y hayan sufrido afectaciones como consecuencia de las inundaciones.