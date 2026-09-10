Dia del Maestro: 9 de Julio cuenta con la asistencia de mas de 12 mil alumnos en todas las modalidades

Durante la mañana de este jueves 10 en sede de la EEP Nª 5 «Domingo F. Sarmiento», la Inspección Distrital de Educación llevo adelante el reconocimiento por el Dia del Maestro, que se celebra este viernes 11 de septiembre.

Con la presencia de la señora Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, la Inspectora Jefe Regional, Gladis Caligari, cuerpo de inspectores, alumnos, docentes, representaciones de escuelas con banderas de ceremonia, Concejales, Consejeros escolares, familias, Auxiliares y demás publico, el acto conmemorativo tuvo distintas instancias protocolares previstas para la celebración, en un marco de reconocimiento a quienes ejercen diariamente la tarea de enseñar y acompañar a las nuevas generaciones.

Hicieron uso de la palabra una alumna, la Intendente María José Gentile quien destacó la vocación, dedicación, los valores y el esfuerzo que llevan adelante cotidianamente los docentes, luego la Inspectora Tiani, quien también coincidió con Gentile, al tiempo que enfatizo las limitaciones presupuestarias para la educación en el país.

En otro tramo de su discurso, Tiani destaco que en 9 de Julio, se cuenta con 106 establecimientos educativos y mas de 12.000 alumnos de todas las modalidades en el distrito, al tiempo que valoro el rol de toda la comunidad educativa, desde un secretario administrativo o un auxiliar hasta un inspector.

Cerro sus palabras dándole la bienvenida y toma de juramento a docentes que titularizaron, además recibieron su diploma directivos y auxiliares que se acogieron a su jubilación.