Carrera «10Km Los Pinos Lubricantes»: Gabriel, el Bombero que corre maratones con un claro mensaje

La carrera de los 10 km y 5km de Los Pinos Lubricantes se vio sorprendida cuando entre los mas de 400 corredores entre el pelotón largo un joven con atuendo de Bombero Voluntario, casco de por medio y equipo de oxigeno en su espalda, lo que llamo la atención de los participantes y de la organización. Mucho mas porque nunca se había visto algo así en una carrera de las tantas que se hacen en el distrito.

Se trata de Gabriel Girola, es Bombero Voluntario del Cuartel de la localidad de Baigorrita, distrito Gral. Viamonte, y la primera respuesta que este bombero no paraba de repetir es «lo hago con un mensaje, que es posible correr sea cual sea la condición, mencionaba el pasado domingo.

Gabriel no es la primera carrera que corre con ropa de fajina de Bomberos, ya lo ha hecho en otras competencias, y en 9 de Julio porto su casco y un equipo de respiración, cuyo era de 13 kilos, mas el casco y la ropa.

En dialogo con El Regional Digital, Girola expreso «lo hago más que nada para incentivar a toda esa gente que por ahí no tiene ganas de correr, que siempre pone una excusa, y tiene todo para correr. Así que es cuestión de tomarse un ratito y salir. Hoy el día está hermoso. Y si no está lindo también, abrigate y salí a correr, animo.

El servidor publico de Baigorrita, comento que trata de salir así con su atuendo de bombero en la mayoría de las carreras. Más que nada es llevar este mensaje. De que si yo puedo con todo este peso, la gente también puede», resalto.

Gabriel Girola señalo que le gusto la carrera, destaco la organización y volvería a correr en 9 de Julio.