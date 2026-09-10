El Gobernador Kicillof visitara 9 de Julio el miercoles16

Conforme se conoció por parte de fuentes municipales la próxima semana, mas básicamente el miércoles 16 estará visitando la ciudad de 9 de Julio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Desde el entorno del Ejecutivo municipal de 9 de Julio detallaron que la visita obedece a la entrega de Escrituras gestionadas ante la provincia, se procedería a la entrega de computadoras y un camión volcador para ser usado en la planta de reciclado de la ciudad de 9 de Julio.

Cabe destacar que el gobernador Kicillof visito la ciudad en agosto del 2025 cuando se dejo inaugurado el CAPS Barrio Alborada de calle Alsina entre Chacabuco y Gutiérrez. En esta oportunidad, la fuente informo acerca del camión, es una gestión que la Intendente había hecho ante provincia meses atrás, pero que de alguna manera venia retrasado.

Tras su paso por 9 de Julio emprenderá viaje a la ciudad de Carlos Casares donde el gobernador hara entrega de viviendas.