Ruta 51: Falleció una mujer en un violento accidente contra un camión conducido por un vecino de Chivilcoy

Un luctuoso siniestro vial ocurrió este domingo 1 de marzo en la Ruta Provincial 51, específicamente a la altura del kilómetro 80,5. El hecho, que se produjo en condiciones que aún intentan establecerse, involucró a un camión Fiat Iveco con acoplado y a un automóvil Fiat de color blanco, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer mayor de edad.

Según el informe oficial emitido por la Secretaría de Seguridad de Arrecifes, el camión, transportaba granos de soja, circulaba en sentido Carmen de Areco – Arrecifes. En sentido contrario se desplazaba el vehículo de menor porte, conducido por la víctima fatal, quien tenía domicilio en la vecina localidad de Carmen de Areco y viajaba acompañada por su pequeña hija de tan solo 8 años.

El impacto fue de una violencia extrema. Personal policial de la Estación Comunal y de la Patrulla Rural se hizo presente en el lugar tras recibir una alerta de la Central de Emergencias 911. Al llegar, constataron que la conductora del Fiat ya no presentaba signos vitales. En el parte policial se detalló que, «a raíz del impacto, la femenina mayor fallece», mientras que la menor sufrió lesiones de distinta gravedad.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre mayor de edad con domicilio en Chivilcoy debió ser asistido de urgencia. Los servicios médicos confirmaron que presentaba una «fractura en un miembro inferior». Ambos heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Municipal «Santa Francisca» para recibir la atención necesaria.

La causa ha sido caratulada preventivamente como «Homicidio culposo y lesiones graves y leves culposas», bajo la intervención de la UFI 12 del Departamento Judicial de San Nicolás. La Ayudantía Fiscal de Arrecifes ya dispuso la operación de autopsia correspondiente para la víctima fatal, mientras los peritos trabajan para determinar las razones exactas que llevaron a la colisión frontal en este sector de la ruta. Los nombres de los intervinientes no fueron suministrados.