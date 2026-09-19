Ruta 5: Una familia de 9 de Julio se vio involucrada en un grave accidente vial

Una violenta colision entre un automóvil y una pickup se dio en ruta 5 , jurisdicción del partido de Suipacha., en la madrugada de este sabado a las 03:15 hs. a la altura del kilómetro 119 ,cuando una pickup Volkswagen Amarok, color gris oscuro, dominio AE236LG conducida por Eduardo Omar Ledesma «Kino», de 69 años , domiciliado en Chivilcoy, quien circulaba en sentido Suipacha- Mercedes cuando colisiono por alcance a un automóvil Volkswagen Gol , color rojo , dominio ABY478, conducido por Leonardo Gabriel Taborda de 29 años quien viajaba acompañado por Karina Agustina Villegas de 25 años , Giovanni José Curva Gómez de 18 años , Sabrina Ayelen Curva Gómez de 25 y dos menores de 5 y 9 años todos domiciliados en 9 de Julio.

Producto de la colisión ambos vehículos seriamente dañados quedaron sobre la zona de prestamo, afortunadamente todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios , siendo evaluada su condición en el Hospital Esteban Iribarne se determinó que presentan escoriaciones y contusiones de carácter leve los ocupantes de automóvil.

La familia nuevejuliense se dirígia a la localidad de Navarro a visitar familiares en tanto el conocimiento Cantante Kino también se dirígia hacia la misma ciudad a realizar uno de sus shows., Ledesma sufrió una lesión leve en una mano siendo dado de alta inmediatamente.

Se instruyen actuaciones por lesiones culposas

Intervino Policía Comunal, ambulancias del Homei de Suipacha, policía vial y personal del consecionario vial de Mercedes

Fuente e imagen: Jorge Oscar Lasala