1.000 jurados especializados eligieron a los mejores bifes anchos y angostos del mundo en el Campeonato Mundial de Carnes

A través de un proceso de evaluación desarrollado entre la Semana de la Calidad y la jornada final en El Central, 1000 jurados entre chefs, sommeliers de carnes, expertos internacionales y consumidores capacitados analizaron las muestras participantes para definir cuáles a los mejores bifes anchos y bifes angostos del mundo.

Organizado por Luis Barcos, creador y director de la Escuela de Sommelier de Carnes de Argentina, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina, el certamen reunió muestras provenientes de 10 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, México, España, Inglaterra e Irlanda, reafirmando su carácter global y permitiendo comparar estándares de calidad bajo un mismo protocolo de evaluación.

Luis Barcos, creador del Campeonato Mundial de Carnes – CMDC®, afirmó: “nuestra misión es visibilizar la calidad de carnes y todos los que trabajan en la cadena”.

Por su parte, Fernando Gorbarán, CEO de Messe Frankfurt Argentina, sostuvo: “ver la evolución del Campeonato Mundial de Carnes es una muestra de su potencial. Desde Messe Frankfurt Argentina valoramos los eventos que generan encuentro, intercambio y oportunidades para toda una industria, y el CMDC® es un claro ejemplo de ello”.

Durante la ceremonia de premiación, el legislador porteño Pablo Donati entregó la declaración de Interés Económico y Turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Campeonato Mundial de Carnes – CMDC® por destacar la excelencia de la carne, promover el encuentro entre productores, industria, gastronomía y consumidores, fortaleciendo la cadena de valor de la carne bovina.

Los ganadores del CMDC 2026

Luego de un riguroso proceso de evaluación técnica y sensorial, en el que se analizaron atributos como terneza, jugosidad y sabor, el certamen reconoció a los mejores cortes en cuatro categorías: Bife Ancho y Bife Angosto, según sus sistemas de alimentación a pasto y a grano.

Luego del proceso de evaluación, las Medallas de Oro fueron para:

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Bife Ancho alimentado a grano: Frigorífico Las Piedras, Establecimiento Las Piedras, Aberdeen Angus Novillo, Uruguay.

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Bife Angosto alimentado a grano: Urien Loza, Estancia Don Beto Saliquelló, Aberdeen Angus Novillo, Argentina.

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Bife Ancho alimentado a pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas, Establecimiento Estancia y Cabaña Las Lilas, Aberdeen Angus Novillo, Argentina.

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Bife Angosto alimentado a pasto: Frigorífico Las Piedras, Establecimiento Las Piedras, Aberdeen Angus Vaquillona, Uruguay.



Las medallas de plata las obtuvieron los siguientes establecimientos:

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Bife Ancho alimentado a grano: El Mercedino, Establecimento Caldenes S.A. Cañada Seca, Hereford Novillo, Argentina.

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Bife Angosto alimentado a grano: Frigorífico Las Piedras, Establecimiento Las Piedras, Aberdeen Angus Novillo, Uruguay.

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Bife Ancho alimentado a pasto: Frigolar SA, Establecimiento Martínez Arenaza e Hijos General Pinto, Limousin Novillo, Argentina.

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Bife Angosto alimentado a pasto: Don Romeo, Establecimiento Don Romeo, Aberdeen Angus Novillito, Argentina.



Las medallas de bronce fueron para:

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Bife Ancho alimentado a grano: Abuelo Julio, Establecimiento El Chajá Alvear La Pampa, Aberdeen Angus Novillo, Argentina.

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Bife Angosto alimentado a grano: Comercializadora Morres, Establecimiento Alicia, Aberdeen Angus Novillito, Argentina.

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Bife Ancho alimentado a pasto: La Negra Agropecuaria, Establecimiento La Negra, Aberdeen Angus Vaca, Argentina.

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Bife Angosto alimentado a pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas, Establecimiento Estancia y Cabaña Las Lilas, Aberdeen Angus Novillo, Argentina.

Además de las distinciones otorgadas por corte y categoría, el jurado reconoció a la Excelencia en Sabor, que fue otorgada a los siguientes participantes:

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Bife Ancho alimentado a grano: Maakov Beef Sonora México, Establecimiento YOREME, Raza Brangus Novillo, México.

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Bife Angosto alimentado a grano: Frigorífico Las Piedras, Establecimiento Las Piedras, Aberdeen Angus Novillo, Uruguay.

Bife Ancho alimentado a pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas, Establecimiento Estancia y Cabaña Las Lilas, Aberdeen Angus Novillo, Argentina.

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Bife Angosto alimentado a pasto: Frigorífico Las Piedras, Establecimiento Las Piedras, Aberdeen Angus Vaquillona, Uruguay.

Los cortes ganadores también podrán utilizar el sello CMDC® en la comercialización de sus carnes, como un símbolo que asegura la máxima calidad.

La Semana de la Calidad amplió su proceso de evaluación

Como una de las principales novedades de esta edición, el CMDC® incorporó la Semana de la Calidad, una instancia realizada entre el 11 y el 13 de septiembre en restaurantes y hoteles especializados de todo el país.

Participaron establecimientos gastronómicos como Manso, Elena, Madre Rojas, Corte, Viejo Patrón, Furia Puro Fuego (Mar del Plata), Berria, Brava, Volver (Ushuaia), Gaucha, Casa del Visitante y El Fogón (Mendoza), Happening, Lo de Jesús, Pobre Luis, Estilo Campo, Mako Fuegos y Vino (Santa Cruz), Villegas y Casa Mandinga.

Un espacio para debatir el futuro de la carne

Además de las juras, el Campeonato reunió a las voces más influyentes de la cadena global cárnica en dos paneles exclusivos. Moderados por Leandro Gentini y Rodolfo Reich, Jon Ayala, Juan Gaffuri, Stanley Hogg, Alejandro González, José Fernando Céspedes, Egon Neufeld, Milagros Medina, Antonio Torelli, Valdecir F. Pinto Junior y Carlos Ojea Rullán, compartieron sus visiones sobre la calidad, la producción y los desafíos futuros de la carne a nivel internacional.