Fenómeno «el niño»: Defensa Civil provincial capacito e interactuó en 9 de Julio con entes de emergencias y el Municipio, ante posibles lluvias que puedan registrarse

En el medio día de este viernes la Dirección de Defensa Civil provincial se hizo presente en 9 de Julio donde llevo adelante un encuentro con entes de emergencia, municipio, hospital, policía comunal y rural donde en un taller se brindaron recomendaciones a tener en cuenta ante posibles abundantes lluvias que puedan llegar a registrase en el marco del fenómeno climático «el niño».

La jornada de trabajo y capacitación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, se desarrollo en el Centro Socio Productivo San Cayetano, donde se trazaron lineamientos de las acciones preventivas frente a contingencias climáticas que pueda llegar a registrase.

Del encuentro participaron representantes de los distintos cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades del partido, cooperativas eléctricas, Hospital Julio de Vedia, Policía Comunal, Patrulla Rural, como así también representantes de las secretarías municipales de Desarrollo Comunitario, Obras y Servicios Públicos y Gobierno.

Previo a la charla, la intendente de 9 de Julio, María José Gentile, junto al Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Nazabal, de la Subsecretaría de Emergencias, Vanesa Misseri y de la Dirección Provincial de Defensa Civil, Fabian García, además de los Jefe de Cuarteles de Bomberos, de Dudignac y 9 de Julio, dialogaron con la prensa, quienes se explayaron en el marco del Comité de Crisis que funciona en el distrito, espacio que articula al área de Defensa Civil del municipio con distintos actores de la comunidad para coordinar acciones ante eventuales situaciones de emergencia, subrayo Gentile.

Por su parte, Fabian García enfatizo que desde el mes de marzo cuando se daba un 30% de probabilidades de que el niño ocurra, es que se empezó a trabajar territorialmente en materia de prevención y de acciones preparatorias, que ya esta ocurriendo en otras provincias y que va a transcurrir hasta el mes de marzo, explico.

García detallo que nuestra región, que es amplia, ya que hablamos de la Cuenca del Plata, que va desde el sur de Brazil hasta nuestra provincia, significa que vamos a tener cantidad de lluvias, y para ello debemos prepararnos, aunque aclaro no es posible aun conocer la magnitud que pueda darse en nuestro territorio, puntualizo.

El director provincial de Defensa Civil, indico que a partir de algunas experiencias, debemos saber que es lo que necesitamos para actuar de manera eficiente y eficaz, y lo que se va a hacer es dar una dirección comunitaria. Ya que no todos los casos son distintos, dijo.

El encuentro permitió fortalecer los mecanismos de prevención, planificación y coordinación, revisando procedimientos y roles para optimizar la respuesta de los distintos actores ante una eventual emergencia.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar consolidando el trabajo articulado con los organismos provinciales, las instituciones y las fuerzas que intervienen en la atención de emergencias, entendiendo que la preparación y la coordinación previa resultan fundamentales para brindar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de riesgo.